وزير الصحة يتفقد سير العمل بقوافل مبادرة «100 يوم صحة»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سير العمل بالقوافل الطبية التابعة لمبادرة 100 يوم صحة، حيث تابع انتظام العمل بالقافلة والعيادات المتنقلة المتوفرة بمحطة مصر من ميدان رمسيس، ورافق خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة.

واطمئن وزير الصحة، علي أحوال المترددين علي العيادات المتنقلة، واطلع علي الخدمات المقدمة في الحملة من مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة كبار السن ومبادرة صحة المراة وحملات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والقوافل العلاجية من تخصصي الباطنة والأطفال والنساء والتوليد.

ورحب "عبدالغفار" بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية «100 يوم صحة» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية) وجار استكمال العمل في باقي المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين، و637 ألفًا و608 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي التى بدأت فى يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.