ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد سير العمل بقوافل مبادرة «100 يوم صحة»

القوافل
القوافل

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سير العمل بالقوافل الطبية التابعة لمبادرة 100 يوم صحة، حيث تابع انتظام العمل بالقافلة والعيادات المتنقلة المتوفرة بمحطة مصر من ميدان رمسيس، ورافق خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة.

واطمئن وزير الصحة، علي أحوال المترددين علي العيادات المتنقلة، واطلع علي الخدمات المقدمة في الحملة من مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة كبار السن ومبادرة صحة المراة وحملات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والقوافل العلاجية من تخصصي الباطنة والأطفال والنساء والتوليد.

ورحب "عبدالغفار" بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية «100 يوم صحة» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية) وجار استكمال العمل في باقي المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين، و637 ألفًا و608 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي التى بدأت فى يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الخدمات المقدمة الجولة التفقدية الصحة والسكان القوافل العلاجية العيادات المتنقلة

الأكثر قراءة

سكان عقار الإسكندرية المنهار: "عشنا لحظات رعب وشقانا أصبح كوم تراب"

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟