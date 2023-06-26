مصطفى عبيد يناقش "قارئ الجثث" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية الأربعاء المقبل الكاتب مصطفى عبيد حول ترجمته لكتاب "قارئ الجثث" للبريطاني سيدني سميث.

كتاب "قارئ الجثث" للبريطانى سيدنى سميث وترجمة الكاتب مصطفى عبيد

يمثل سيدني سميث استنساخًا حقيقيًّا لجوزيف بيل، طبيب الجراحة بأدنبره الذي استوحى منه آرثر كونان دويل شخصية شارلوك هولمز، كما قال كيث سيمبسون كبير الأطباء الشرعيين في لندن.

جاء على غلاف الكتاب عبارة سيرة طبيب تشريح بريطانى فى مصر الملكية وهو ما يصف محتوى الكتاب بشكل كبير حيث يورد الكتاب مقاطع من سيرة طبيب بريطانى عمل فى عصر الملكية خلال القرن التاسع عشر، وهو ما يدخل القارئ فى علام من الجرائم والجثث مع مزيج من التاريخ والسيرة الذاتية.

كما قال عنه توماس راسل حكمدار البوليس في القاهرة بين عامي 1918-1946: "لقد وجد سيدني سميث في مصر حقلًا نموذجيًّا لمختلف الجرائم نتيجة تنوع أساليب القتل".

وبين العظام، والأشلاء المجهولة، وفوارغ الطلقات يصوغ الكاتب سيدنى سميث حكايات مدهشة عن القتل، ترسم إرث قابيل الذي يطارد البشرية إلى الأبد.

وفي سيرة الطبيب الشرعى الإنجليزى سيدنى سميث (1884-1969) جانب من جرائم غامضة حقق فيها طلبًا للحقيقة، وسعيًا للعدالة، جرى معظمها فى مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكانت اكتشافاته سببًا للوصول للجناة مثلما حدث فى قضية ريا وسكينة، وغيرها من القضايا المرعبة التي تمكن من فك غموضها.

مصطفى عبيد كاتب وصحفي مصرى يعمل بالكتابة منذ 1997 . بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر حيث صدرت له أربعة دوواين شعرية هى "ثورة العشاق " سنة 2000 و" محمد الدرة يتكلم "2000" و" وردة واحدة وألف مشنقة " سنة 2005 ثُم " بكاء على سلم المقصلة " سنة 2009 ، ثُم اتجه إلى كتابة الرواية . ثم صدر له كتب "التطبيع بالبزنس " 2009، "مليارديرات حول الرئيس" 2011، " موسم سقوط الطغاة العرب " 2011، "كتب هزت مصر" 2011، "الفريق سعد الشاذلى العسكرى الأبيض" 2012، ثم روايته "ذاكرة الرصاص" ، ثُم كتاب " أفكار وراء الرصاص "، ورواية " انقلاب " 2014 ، ثم كتاب عن سيرة حياة زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس ، و" البصّاص " 2016 . ولمُصطفى عبيد مقالات دورية فى صُحف عديدة على رأسها جريدة الوفد التى يعمل بها وقد فاز بعدة جوائز فى الكتابة الصحفية هى :جائزة مُصطفى شردى للمقال السياسى " جوائز نقابة الصحفيين " عام 2013 عن مقال بعنوان " أنا ربكم الأعلى "، جائزة مصطفى شردى للمقال السياسى " جوائز نقابة الصحفيين " عام 2015 عن مقال " المثقف والسلطة " ، جائزة مجدى مهنا للعامود الصحفى " جوائز نقابة الصحفيين " عام 2015 عن مقال " اعدام ميكى ماووس "

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