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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان والأنبا
محافظ أسوان والأنبا بيشوي

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، وأيضاً الأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم والأنبا باخوميوس بإدفو، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وعبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم، مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الجلوس الأول لكل من الأنبا بيشوى، والأنبا أرسانيوس حيث شهد على مدار العام المزيد من توطيد العلاقات الأخوية بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس روح الإخاء والتعاون والمساواه التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان. 

ومن جانبه قدما الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بمناسبة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد. 

محافظ أسوان والأنبا بيشوي
محافظ أسوان والأنبا بيشوي
محافظ أسوان والأنبا بيشوي
محافظ أسوان والأنبا بيشوي
أسقف أسوان الأنبا بيشوى أسقف أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الكنيسة الأرثوذكسية توطيد العلاقات حلول عيد الأضحى المبارك

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