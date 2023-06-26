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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، على جائزة جديدة من الدوري الفرنسي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل ليونيل ميسي بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم المنصرم 2022-2023، ليختار الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023 الحالي.

ليونيل ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر"، فإن ليونيل ميسي حصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في بطولة الدوري الفرنسي عن الموسم المنصرم 2022-2023.

 وشارك ليو ميسي في 32 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفًا، وكذلك قدم 16 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، فقد تألق ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده الأرجنتين وتوّج معهم بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

يذكر أن ليونيل ميسي كان يحتفل بعيد ميلاده الـ36، يوم السبت الماضي، ويُعد أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم حصدًا للألقاب، برصيد 43 لقبًا في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية التي دافع عن قميصها (برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي)، أو مع منتخب الأرجنتين.

ميسى ليونيل ميسى الدوري الفرنسي جائزة أفضل لاعب أجنبي باريس سان جيرمان إنتر ميامي الأمريكي

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