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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ولادة سيدة داخل سيارة إسعاف في بني سويف

طاقم الإسعاف
طاقم الإسعاف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف فرع بنى سويف، اليوم الإثنين، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية إهوه التابعة لمركز بني سويف، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من محمود ناجي محمد، وعلى محمود مهران، لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

 

هيئة الإسعاف المصرية سيارة الإسعاف مستشفى بني سويف الجامعي مسعف وسائق مركز بنى سويف غرفة عمليات

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