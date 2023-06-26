ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعيار ناري.. عامل يفض خلافه مع صديقه ويقتله في المرج

عيار ناري
عيار ناري

لقي عامل مصرعه بطلق ناري على يد صديقه خلال مشادة كلامية تطورت لمشاجرة في منطقة المرج.

وأمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الاثنين، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على سلاح الجريمة، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

  • اعترافات المتهم

وبدأ المتهم اعترافاته بأنه ندم على ما فعل وأنه لم يقصد قتل صديق عمره لكن خلافاتهم تطورت مؤخرًا وهو كان دائم الإهانة له ،ويوم الواقعة تجدد خلافهم فأخرج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عيار ناري أدى إلى وفاته.

  • تفاصيل البلاغ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل آخر بإطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج.

كان تلقى قسم شرطة المرج بورد إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة شخص، نتيجة إصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال إلى المكان وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبسؤال زوجة المتوفى ربة منزل،  قررت تلقيها اتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثرًا بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ اطلاق رش خرطوش ارتكاب الواقعة محضر بالواقعة النيابة العامة

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ26 يوليو

بعد إثارتها للجدل.. علماء الأزهر يجيبون: هل تجوز أضحية الطيور؟

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟