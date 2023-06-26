بعيار ناري.. عامل يفض خلافه مع صديقه ويقتله في المرج

لقي عامل مصرعه بطلق ناري على يد صديقه خلال مشادة كلامية تطورت لمشاجرة في منطقة المرج.

وأمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الاثنين، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على سلاح الجريمة، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

اعترافات المتهم

وبدأ المتهم اعترافاته بأنه ندم على ما فعل وأنه لم يقصد قتل صديق عمره لكن خلافاتهم تطورت مؤخرًا وهو كان دائم الإهانة له ،ويوم الواقعة تجدد خلافهم فأخرج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عيار ناري أدى إلى وفاته.

تفاصيل البلاغ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل آخر بإطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج.



كان تلقى قسم شرطة المرج بورد إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة شخص، نتيجة إصابته برش خرطوش بالجسم.



وبالانتقال إلى المكان وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبسؤال زوجة المتوفى ربة منزل، قررت تلقيها اتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثرًا بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.