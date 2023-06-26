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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار وإشهار الشركات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من رؤساء الأندية الشعبية، لبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار واشهار الشركات، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول اللقاء الحديث حول اشهار شركات للأندية الشعبية، والترتيبات الخاصة مع رابطة الأندية للمحترفين لتحديد توقيتات ثابته للمباريات على غرار الدوريات العالمية، ومناقشة زيادة أعداد الجماهير بالمدرجات، وبحث كيفية وضع سقف لبيع وشراء اللاعبين من خلال التنسيق بين الأندية الشعبية ورابطة الأندية المحترفة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة دعمه لرابطة الأندية المحترفة، والوقوف بجانب كافة الأندية المصرية وخاصة الشعبية، لما تمثله من أهمية كبري في لعبة كرة القدم، مؤكداً أنه يساند الرابطة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من أجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر.
أشار "صبحي" إلى أن الاستثمار في الأندية الشعبية أحد الحلول للمحافظة عليها، من خلال اشهار شركة استثمارية لكل نادي من داخل المحافظة التابع لها، مؤكداً أن ذلك سيعيد الأندية الجماهيرية مرة أخرى.، موجهاً بعمل دراسة اكتوارية للشركات لمدة 3 سنوات بشكل مبدئي.

حضر اللقاء أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة نادي المصري، محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، محمد شيحه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استثمارية استثمار الاندية الشعبية الجماهير

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