“المركزية لحدائق الحيوان”: جاهزو لاستقبال 100 ألف زائر خلال عيد الأضحى

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وحديقة حيوان الجيزة عن استعدادها لاستقبال أكثر من 100 ألف زائر يوميًا، ودعم الحدائق والمتنزهات الاقليمية العمل بنظام العروض المفتوحة وتقديم أنواع جديدة من الحيوانات والطيو.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، أن حدائق الحيوان استعدت لاستقبال المواطنين بالزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الاجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمُحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها، و تبدء الحدائق فى استقبال الزائرين فى تمام الساعه الثامنه حتى الساعه السادسه والنصف مساء.

وأضاف “رجائي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه تم تطوير حدائق الحيوان الإقليمية بافتتاح حديقة الحيوانات الاليفة (petting zoo) بنظام العرض المفتوح بحديقة حيوان، الاسكندرية و حديقة الفيوم و حديقة الشرقية لأول مرة وتم دعم الحدائق الإقليمية بنقل “ايمو ودجاج كوشن و دجاج سلكى و دجاج قطنى و ورل صحراوى واصلة بورما، وسلاحف يونانى و ترسة مائية و سلحفاه سودانى وماعز فرنساوى و ماعز اسيوى و حصان عربي و حصان بونى” .

وأضاف أنه تم تدعيم الحدائق الإقليمية بالحيوانات وتحديث طرق العرض بها وإضافة عروض جديدة وذلك فى إطار خطة الإدارة المركزية بإمداد الحدائق الإقليمية باحتياجاتها واجراء الصيانة لمرافقها وعرض الولدات الجديدة بها ليتمتع جمهور الأقاليم بمُشاهدة الحيوانات البرية .و دعم المتحف الحيوانى بحديقة الاسكندرية بالمحنطات المختلفة وكذا حديقة الفيوم .

وأضاف رىيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم رش المسطحات الخضراء والطرق بالمياه، وعمل حمام مائى لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزى والقرده وعمل مجارى مائية داخل جور المجترات لترطيب الحيوانات مع ارتفاع درجات الحرارة، وتطهير بحيرة جزيرة الشاى والرخام ، وتعديلات داخل بيت الزواحف لدخول اشعة الشمس داخل الأكشاك.

واوضح “رجائي” أنه تم زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير ، ومد العمل بالحديقه حتى غروب الشمس، وتواجد شركة أمن جديدة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين و شركة نظافة جديدة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى لها، وتوفير 2 سيارة إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أى، طارئ وكذا تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات وإخلاء الحديقة .

وأضاف رجائي انه تم زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمُساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من إلقاء المُخلفات فيها وعدم إلقائها فى طرقات الحديقة وكذلك يتم توزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام مع عمل كثير من اللوحات الإرشادية لحث الزوار للمُحافظة على نظافة الحديقة .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم عمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة وذلك لخدمة العائلات وكبار السن ، كما تم تجهيز دورات المياه لاستقبال الزائرين وصيانة الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية، وزراعة مسطحات خضراء جديدة وإضافة أنواع من الزهور والزراعات الجديدة، ورش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة وذلك من مُنطلق حرص الحديقة على المواطنين بغرض تواجد عدد من عربات الإسعاف داخل الحديقة وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب إسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ .

وقال “رجائي” إنه تم التنسيق مع مُديرية أمن الجيزة بغرض تواجد مُكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية والمُحافظة على الزائرين من أى مشاكل تعترضهم بالتعاون مع أمن الحديقة ، و التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر لعمل مُعسكرات لمُساعدة وتجميع الأطفال التائهين وبمُعاونة أفراد من أمن الحديقة وإرشاد الجمهور لإعادة الأطفال إلى ذويهم، ونشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهى والثقافى للحفاظ على الحياة البرية .