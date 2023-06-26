أسبوع من المتعة على WATCH IT.. ماذا تقدم المنصة لجمهورها خلال فترة العيد؟

حققت منصة واتش إت خلال الفترة القليلة الماضية حالة نجاح كبيرة جعلت منها محط أنظار الكثيرين من هواة المتعة والترفيه، وهو ما يجعل جمهور المنصة دائم الانتظار لأحدث الأعمال التي تعرضها المنصة، والتي تتنوع ما بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الجديدة.

وكعادتها كانت المنصة على الموعد لتكون محطة مهمة للجمهور خلال موسم عيد الأضحى بعرضها عددًا جديدًا وكبيرًا من الأعمال والبرامج الجديدة، حيث ينتظر الجمهور متابعة حلقات الموسم الجديد من مسلسل ريفو يوم الأربعاء المقبل، حيث تطلق المنصة الحلقتين "الثالثة والرابعة" من الموسم الثاني.

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والشباب، على رأسهم المطرب الشاب أمير عيد، وبمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

ويعرض برنامج سولد أوت حلقة جديدة من البرنامج من خلال حلقة حوارية جديدة سيتم الكشف عن ضيفها خلال الساعات المقبلة في الوقت الذي أعلنت فيه المنصة عن استضافة النجم كريم عبدالعزيز في حلقة مع محمود سعد قريبًا.

وعرضت المنصة خلال الساعات الماضية واحتفالًا بالعيد فيلم من أجل زيكو بطولة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبدالعزيز وليلى عزالعرب وكارولين عزمى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وبدأت منصة watch it في عرض فيلم هارلى للنجم محمد رمضان، وذلك بعد عرضه في السينمات مباشرة، حيث طرح الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وتصدر إيرادات الموسم بعدما حصد إيرادات بلغت 36 مليون جنيه.

كما تعرض المنصة عددًا من الأعمال الجديدة خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى تواجد كم كبير من المسرحيات القديمة.