ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسبوع من المتعة على WATCH IT.. ماذا تقدم المنصة لجمهورها خلال فترة العيد؟

واتش ات
واتش ات

حققت منصة واتش إت خلال الفترة القليلة الماضية حالة نجاح كبيرة جعلت منها محط أنظار الكثيرين من هواة المتعة والترفيه، وهو ما يجعل جمهور المنصة دائم الانتظار لأحدث الأعمال التي تعرضها المنصة، والتي تتنوع ما بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الجديدة. 

وكعادتها كانت المنصة على الموعد لتكون محطة مهمة للجمهور خلال موسم عيد الأضحى بعرضها عددًا جديدًا وكبيرًا من الأعمال والبرامج الجديدة، حيث ينتظر الجمهور متابعة حلقات الموسم الجديد من مسلسل ريفو يوم الأربعاء المقبل، حيث تطلق المنصة الحلقتين "الثالثة والرابعة" من الموسم الثاني.

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والشباب، على رأسهم المطرب الشاب أمير عيد، وبمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

ويعرض برنامج سولد أوت حلقة جديدة من البرنامج من خلال حلقة حوارية جديدة سيتم الكشف عن ضيفها خلال الساعات المقبلة في الوقت الذي أعلنت فيه المنصة عن استضافة النجم كريم عبدالعزيز في حلقة مع محمود سعد قريبًا.

وعرضت المنصة خلال الساعات الماضية واحتفالًا بالعيد فيلم من أجل زيكو بطولة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبدالعزيز وليلى عزالعرب وكارولين عزمى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وبدأت منصة watch it في عرض فيلم هارلى للنجم محمد رمضان، وذلك بعد عرضه في السينمات مباشرة، حيث طرح الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وتصدر إيرادات الموسم بعدما حصد إيرادات بلغت 36 مليون جنيه.

كما تعرض المنصة عددًا من الأعمال الجديدة خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى تواجد كم كبير من المسرحيات القديمة.

watch it الموسم الجديد القليلة الماضية سارة عبدالرحمن ريم محمود عبد العزيز محمود عبدالرحمن عدد كبي ضيوف الشرف صة watch it محمود عبد العزي محسن محيي الدين

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ26 يوليو

بعد إثارتها للجدل.. علماء الأزهر يجيبون: هل تجوز أضحية الطيور؟

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟