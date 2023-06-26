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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي وشيخ
الرئيس السيسي وشيخ الأزهر

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين الإسلامية والعربية، ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى، عزَّ وجلَّ، أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

وأكد شيخ الأزهر أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، عز وجل، وشكره على نعمه، فإنه يدعو جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُّب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النَّبيلة الداعية للتوادِّ والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأخوة والتَّعايش والتَّضامن بين الجميع.

ودعا شيخ الأزهر للاستفادة من الأعياد في إدخال السرور والفرح على قلوب المحتاجين، وعيادة المرضى، وزيارة الأقارب، وتبادل التَّهنئة مع الأصدقاء، وزرع تلك القيم في عقول الأطفال والنشء وقلوبهم.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيسي عيد الأضحى المبارك الأضحى

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