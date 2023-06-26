مطران دشنا يهني محافظ قنا بعيد الأضحى المبارك: كل عام وانتم طيبين

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم الإثنين، نيافة المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

حيث قدم التهنئة لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بتلك الزيارة والتي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرا الي إنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الاثنين، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والسير كاترينا ثروت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



حيث أكد الأنبا عمانوئيل ، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم ، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا ، وهو ما يتميز به الشعب المصرى من القِدم ، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطي كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة ، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.