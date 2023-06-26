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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُعلن تجديد عقد لوكا مودريتش حتى 2024

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، لمدة عام إضافي حتى يونيو 2024.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش حتى 2024

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي حتى 30 يونيو 2024.

وأكد نادي ريال مدريد في بيانه: "توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب لوكا مودريتش على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2024، ليبدأ في موسمه الثاني عشر مع الفريق الملكي".

واستعرض نادي ريال مدريد إنجازات مودريتش والألقاب التي حققها مع النادي الملكي على مدار الـ11 سنة ماضية، منذ انضمامه إلى قلعة "سانتياجو برنابيو" في عام 2012.

وشارك لوكا مودريتش في 488 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالهم 37 هدفًا، بينما حصد 33 لقبًا.

وحصد مودريتش 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 4 كؤوس بالسوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس السوبر الأوروبي و5 كؤوس العالم للأندية.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، فقد نجح مودريتش في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2018، وأفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي عن موسم 2017-2018.

كما تواجد مودريتش في التشكيل المثالي لموسم 2022-2023 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

أما على الصعيد الدولي، فقد فاز لوكا مودريتش بفضية كأس العالم 2018، وبرونزية كأس العالم 2022.

يأتي ذلك بعدما رفض مودريتش كافة العروض المُقدمة له من الدوري السعودي بشأن الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

مودريتش ريال مدريد لوكا مودريتش تجديد عقد مودريتش الدوري الاسباني

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