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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 282 مخالفة تموينية في "ملوي" بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن تحرير 282 مخالفة متنوعة وضبط 5 أطنان مكرونة وسكر ودقيق وملح طعام كما تم ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي واصلت جهودها بالتنسيق مع الاجهزة المعاونة بادارة تموين المدينة في اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة والتأكد من توفير العديد من السلع الأساسية والغذائية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس أيمن اسماعيل مدير إدارة تموين المدينة، أن إدارة التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والجهات المعنية شنت حملة تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والاسواق بنطاق مدينة ملوي، أسفرت الحملة عن تحرير 282 مخالفة تموينية تنوعت مابين ( نقص وزن ـ بيئة ـ عدم اعلان عن اسعارـ بيع لحوم مذبوحة خارج السلخانه ). 

وأضاف مدير تموين المدينة، أن الحملة ضبطت وتم التحفظ على «٢ طن من الدقيق ـ طن ملح طعام ـ طن مكرونة ـ ٢ طن سكر ـ ٢٥٠ كيلو لحوم»، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، برفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين بالمدينة والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية بأحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار وفرض الأنضباط التمويني. 

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
تحرير 282 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية مدينة ملوي بالمنيا ضبط سلع غذائية ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر المهندس أيمن إسماعيل مدير تموين مدينة ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

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