الأقباط يحيون ذكرى رحيل البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بذكرى نياحة البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُتلى يوميا على مسامع الأقباط إن في مثل هذا اليوم من سنة 28 ش 23 يونيو سنة 312 م تنيح البابا أرشيلاوس البطريرك الثامن عشر وقد كان قسا في كنيسة الإسكندرية ولما نال البابا بطرس الأول خاتم الشهداء إكليل الشهادة اتفق المؤمنون بالإسكندرية وجمعوا الأساقفة ورسموا أرشيلاوس القس بطريركا عوضا عنه كما كان قد أوصي قبل انتقاله من هذا العالم فلما جلس علي الكرسي البطريركي في 19 كيهك سنة 28 ش ( 24 ديسمبر سنة 311 م ) تقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه قبول أريوس فقبل سؤالهم ورسمه شماسا . ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم علي الكرسي سوى 6 أشهر وتنيح.

وشهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية فعاليات اخرى على خلفية احتفالها بصوم الآباء الرسل، حيث صلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط أمس قداس الأحد الثالث من شهر بؤونة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط (مقر المطرانية بأسيوط) ، وعقب صلاة الصلح تمم نيافته صلوات سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية أسيوط، هما:

الدكتور الشماس رامز إيليا كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، باسم القس إيليا.

الدكتور الشماس روماني سعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بدير تاسا بساحل سليم، باسم القس يواقيم.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة المطرانية وشعب الكنيسة.