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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: برامج توعية في القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن - مدير  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
 
وأوضحت أنه على صعيد البرامج الوقائية شارك المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للتوعية بأضرار الإدمان فعلى على مدار عام تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في ما يقرب من 6 الاف مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية،أيضا تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، و شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وأكدت أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية، أيضا تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعية الآسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية  تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023” كما تم تنفيذ  أكثر من 170  ألف زيارة منزلية  للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات للأسر بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات  والمحروسة وحدائق اكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد و المناطق المجاورة ، أيضا يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية على الشواطئ بالمحافظات الساحلية لتوعية المصطافين وأسرهم طوال فترة الصيف كما تم  تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " لتوعية السائقين بأضرار الإدمان، ومبادرة "القرار قرارك" لتوعية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة بأضرار تعاطى المخدرات مع اتاحة كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لاى موظف يتقدم للعلاج.

الاكتشاف المبكر للتعاطي الاكتشاف المبكر الانشطة التوعوية البرامج التدريبية البرامج والأنشطة

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