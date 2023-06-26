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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس بحلول عيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء نص البرقية: “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة. بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيـد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي”. 

كما نصت البرقية على: "فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة  الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،  وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء هشام امنه  وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وعددا من الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة المباركة داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والاسلامية  بالخير واليمن والبركات.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي حلول عيد الأضحى المبارك دفع عجلة التنمية الاقتصادية محافظ مطروح

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