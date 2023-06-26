ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يحيل 9 عمال مقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم في المنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم، لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرور على المنشآت الصحية في مركز ههيا، لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من احترامهم لمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الإدارة الصحية ببهية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وعدم حضور ٤ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزرزمون التابعة للإدارة الصحية ببهية، وأحالهم محافظ الشرقية للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

إدارة المتابعة الميدانية أفضل الخدمات للمواطن الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاستمرار

الأكثر قراءة

النيابة تتوجه إلى "عقار الإسكندرية" المنهار.. وتُصدر قرارات عاجلة

"ملكة المقاطع المخلة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي (صور)

طب بيطرى بالإسماعيلية: المجازر جاهزة لأضاحى العيد

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

نجلها أسفل الأنقاض.. سيدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل انهيار "عقار الإسكندرية"

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟