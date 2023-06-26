محافظ الشرقية يحيل 9 عمال مقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم في المنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم، لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرور على المنشآت الصحية في مركز ههيا، لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من احترامهم لمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الإدارة الصحية ببهية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وعدم حضور ٤ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزرزمون التابعة للإدارة الصحية ببهية، وأحالهم محافظ الشرقية للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.