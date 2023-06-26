ضبط 7850 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت من تحرير محاضر للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 9727 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على (190) علبة سجائر مجهولة المصدر معروضة للبيع داخل أحد المحلات بشارع الجمهورية دون الإعلان عن أسعار بيعها، وتحرير المحضر رقم 9736 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ على 7660 علبة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة ههيا.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز اسفرت عن تحرير (17) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات القانونيه، وتحرير محضر جنح برقم 9732 لسنة 2023 ضد أحد أصحاب المخابز لتجميعه شيكارة دقيق بلدي مدعم لبيعها في السوق السوداء.