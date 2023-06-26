محافظ سوهاج يتفقد عددًا من محلات الجزارة قبل العيد

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد الفقي، خلال جولته، على المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجهًا مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكل المخالفات.