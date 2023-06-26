إقبال كثيف من المواطنين علي شوادر "كلنا واحد" قبل يوم "الوقفة"

شهدت الشوادر الخاصة بالمبادرة الرئاسية “كلنا واحد” إقبالاً كثيفًا من المواطنين لشراء الأغذية واللحوم بأسعار مخفضة قبل يوم وقفة عيد الأضحي المبارك، حيث واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ("كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية إحياءً لذكرى 30 يونيو، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات والأماكن المخصصة.

وتراوح أسعار اللحوم داخل مبادرة كلنا واحد سعر كيلو الضانى 280 بدلًا من 390 والعجالى 260 بدلًا من 300 والمفروم بـ240 جنيها بدلًا من 290، لحم مستورد 200 جنيه.

وواصلت الحكومة مجهوداتها في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركة ، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30٪ للسلع الغذائية و60٪ للمنتجات الأخرى.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خاصة في فترة المواسم والأعياد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن عدد 57 مول تجارى تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وجاءت أسعار السلع الغذائية في الشوادر الخاصة بمبادرة كلنا واحد على النحو التالي:

زجاجة زيت 800 جرام بسعر 30 جنيها.

زجاجة زيت خليط لتر واحد بسعر 45 جنيها.

الكيلو الواحد من الأرز الهندي المستورد بسعر 20 جنيها.

الكيلو الواحد من الأرز المصري يتراوح ما بين 23 لـ25 جنيها.

الكيلو الواحد من السكر بسعر 18 جنيها.