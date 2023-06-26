"الرسالة وفجر الإسلام".. أبرز الأفلام الدينية فى تاريخ السينما المصرية

تعتبر الأفلام الدينية من أهم أنواع الأفلام التي تحظى بشعبية كبيرة في السينما، نظرًا لما تتناوله من قصص ومواضيع مختلفة تهدف إلى توصيل رسائل دينية وقيم.



وعلى مر السنين، شهدت السينما العالمية إنتاج العديد من الأفلام الدينية الرائعة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت من أشهر الأفلام في التاريخ، إذ تتميز بالموسيقى الروحانية والأجواء الملهمة التي تحفز المشاهدين على التفكير في الجانب الروحاني من الحياة، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك نرصد أبرز تلك الأفلام في التقرير التالي:

تزامنًا مع عيد الأضحى.. أبرز الأفلام الدينية فى السينما المصرية

"ظهور الإسلام":

الفيلم إنتاج عام 1951، وهو يعد أول فيلم ديني في السينما عن قصة الأديب طه حسين "الوعد الحق".

العمل من بطولة أحمد مظهر "أبي جهل" وعبدالمنعم إبراهيم "شيبة بن الربيعة" وكمال ياسين "ياسر والد عمار" وعماد حمدي "عمار بن ياسر"، وكوكا "سمية والدة عمار"، وسراج منير "أبوحذيفة"، وعباس فارس "ورقة بن نوفل"، وإخراج إبراهيم عزالدين.



"انتصار الإسلام":

الفيلم إنتاج عام 1952، وهو بطولة ماجدة ومحسن سرحان وعباس فارس وفريد شوقي وهند رستم وحسن البارودي ومن تأليف وإخراج أحمد الطوخي.



لم يكتب لهذا العمل النجاح، بسبب الظروف السياسية فى مصر حينها.



"بلال مؤذن الرسول":

الفيلم إنتاج 1953، وهو بطولة يحيى شاهين وماجدة وحسن البارودي وعدلي كاسب وعزيزة حلمي، ويعد أول أفلام السير الذاتية في السيرة النبوية من تأليف فؤاد الطوخي وإخراج أحمد الطوخي.



يحكي الفيلم قصة حياة بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لقطة من فيلم بلال مؤذن الرسول



"حملة أبرهة على بيت الله الحرام":

الفيلم إنتاج 1957، وهو بطولة عباس فارس "أبرهة" وحسين رياض "عبد المطلب" وبرلنتي عبد الحميد "ابنة أبرهة" وعمر الحريري "أحد فتيان قريش"، وهو إخراج أحمد الطوخي.



ويستعرض العمل قصة إقدام أبرهة على هدم الكعبة في عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدى عبد المطلب لأبرهة ويساعده رجال قريش لمنعه من هدم الكعبة.



"رابعة العدوية":

الفيلم من إنتاج عام 1963، وقامت ببطولته نبيلة عبيد، وتدور أحداثه حول قصة الزاهدة رابعة بنت إسماعيل العدوي.



"هجرة الرسول":

الفيلم من إنتاج 1964، وهو من بطولة ماجدة ويحيى شاهين وإيهاب نافع، وشارك في تأليفه حسين حلمى المهندس وعبدالمنعم شميس، وأخرجه إبراهيم عمارة.



ويستعرض الحياة في شبه الجزيرة العربية، ويوضح الفوضى التي كانت تعيش فيها القبائل العربية، ويتناول بداية ميلاد الإسلام في مكة، ومن بعده هجرة الرسول الكريم إلى المدينة المنورة.

"الله أكبر":

الفيلم إنتاج 1969، وهو من بطولة زهرة العلا ونعمت مختار ومحمد الدفراوي وعبد الوارث عسر.

ولم يكن النجاح حليف نجيب محفوظ والمخرج إبراهيم السيد بسبب اعتمادهما على القصص التقليدية وعدم وجود نجوم شباك حينها.



"من عظماء الإسلام":

الفيلم تم إنتاجه سنة 1970، ويتناول قصة حياة الخلفاء الراشدين الأربعة -رضى الله عنهم- وهم أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبى طالب.



إنتاج الفنانة ماجدة، وإخراج نيازى مصطفى، بينما لعبت الفنانة كريمة مختار دور "الراوية" في الفيلم، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين.



"فجر الإسلام":

الفيلم من إنتاج 1971، ويعد أبرز الأعمال التاريخية والدينية في تاريخ السينما المصرية، إذ يتكرر عرضه مع المناسبات الدينية على مدار كل عام.



العمل بطولة حشد كبير من الممثلين، منهم محمود مرسي وسميحة أيوب ويحيى شاهين وحمدى أحمد، وقام بإخراجه صلاح أبوسيف وشارك في تأليفه أيضًا مع المؤلف عبدالحميد جودة السحار.



تدور القصة حول ما كان عليه الناس في الجاهلية من انحلال خلقي وانحطاط عقلي وسيطرة للخرافات، إلى أن ظهر الدين الإسلامي في مكة.

لقطة من فيلم فجر الإسلام



"الشيماء":

الفيلم من إنتاج عام 1972، وقام ببطولته أحمد مظهر وسميرة أحمد وتوفيق الدقن وعبد الله غيث وأمينة رزق وغسان مطر ومحسن سرحان وحسن البارودى وصلاح نظمى، وهو من تأليف عبد السلام موسى عن رواية على أحمد باكثير، وإخراج حسام الدين مصطفى.



ويعد هذا العمل تجسيدا لقصة "الشيماء" شقيقة الرسول صلي الله عليه وسلم من الرضاعة.



"الرسالة":

الفيلم إنتاج عام 1975، وأنتجه المخرج العالمي مصطفى العقاد، صدر بنسختين: «العربية» وكانت من بطولة عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب، والسورية منى واصف في دور هند بنت عتبة، أما «الإنجليزية» بطولة أنطوني كوين والممثلة العالمية أيرين باباس.



الفيلم يوضح قصة ميلاد الإسلام، ومدى المعاناة والاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له المسلمون من كفار قريش.



يذكر أن العمل واجه مشكلة مع الرقابة التي منعت عرضه حتى فترة قريبة بسبب تجسيد "عبد الله غيث" لشخصية سيدنا حمزة، إلى أن سمحت الرقابة بعرضه مؤخرًا.



بلغت تكلفة إنتاج الفيلم للنسختين العربية والأجنبية نحو 10 ملايين دولار، وحققت النسخة العالمية وحدها أرباحاً تقدر بأكثر من 10 أضعاف هذا المبلغ، كما تمت ترجمته إلى 12 لغة.