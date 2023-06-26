رئيس جامعة قناة السويس: ثورة 30 يونيو تمثل العبور الثانى لمصر

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء في نص برقية التهنئة:"أبعث إليكم أسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي شكلت لحظة تاريخية فارقة في حياة كل المصريين، حيث لبى جيش مصر الباسل نداء شعبه العظيم للقضاء على الإرهاب والبدء في تنفيذ المشروعات، لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها في ظل قيادة سيادتكم".

وتابع "مندور": "ثورة 30 يونيو تمثل العبور الثاني لمصر بعد عبورها في 6 أكتوبر عام 1973 - عبور من الهزيمة إلى النصر - سعياً نحو السلام والاستقرار، من خلال بناء وطن يتسع للجميع بكل القوى الفاعلة والداعمة فيه؛ لبدء المشروعات القومية العملاقة؛ لرفعة الوطن والمواطن".

واختتم "مندور" برقيته: "ونود أن نقدم لكم فخامة الرئيس جزيل الشكر والتقدير على دعمكم الكامل لكل مواطن على أرض مصر الأبيه، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخططة وممنهجة؛ لنصل لما نصبوا إليه نحو جمهوريتنا الجديدة".