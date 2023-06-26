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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسقف الكاثوليك بالغردقة يشتري أضحية العيد: "ربنا ما يقطع لنا عادة" (صور)

القمص يؤنس أديب
القمص يؤنس أديب

حرص القمص يؤنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة على تطبيق ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية للاقباط الكاثوليك، حيث قام القمص يؤنس أديب بشراء خراف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى بالغردقة ويقوم بأضحيته اليوم العيد وتقديمه على من يستحقون، وهي عادة سنوية يحرص عليها تجسيد روح المحبة والتسامح، و تطبيق ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأشار القمص يؤنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك أن الشعب المصري نسيج واحد 
ودائما يحرص على المشاركة المصريين في الأعياد والمناسبات الدينية  تطبيقا ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان.

وكشف يؤانس أديب أنه سيضحي مع الشعب المصري ويذبح الأضحية في أولى أيام العيد وتوزيع اللحوم على المستحقين، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مواطنين البحر الأحمر وشعب مصر قائلا أعيادنا واحدة.

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احتفالات عيد الأضحى المبارك أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اقباط الكاثوليك أضحية العيد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بابا الفاتيكان شوادر بيع الاضاحي محافظة البحر الاحم مطرانية الأقباط الكاثوليك

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