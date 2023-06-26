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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "العامة للمرافق" يحث اللجان النقابية على التواصل مع القواعد العمالية

هشام فؤاد
هشام فؤاد

دعا رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، جميع اللجان النقابية، بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية في كل مواقع العمل، وحثهم على المزيد من العمل، والإخلاص فيه، كشركاء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وناقش فؤاد مع 19 رئيس لجنة نقابية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية وبعض نوابهم في اجتماع بمقر النقابة العامة بالإسكندرية، بعض المطالب العمالية التي تسعى النقابة إلى مناقشتها مع الإدارات المختصة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، رحب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجميع رؤساء وممثلي وأعضاء نقابات شركات المياه، واستعرض معهم مناقشة الطلبات والمشاكل التي تواجه العاملين بالشركات، فى مقدمتها مطالبة الشركة القابضة لمياه الشرب برفع قيمة بدل الإعاشة (الوجبة)، والتي سبق وتم إقرارها بعام 2004 ولم تتم زيادتها منذ هذا التاريخ، على الرغم من زيادة الأسعار التي تضاعفت طوال هذه السنوات، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب للوقوف على موقف نهائي لما سبق وتمت الموافقة عليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة، خصوصًا بعد الموافقة عليها من قبل وزير الإسكان منذ فترة.

وناقش الاجتماع المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكل درجة على حدة، وقال المجتمعون: "لا يعقل أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ موحد لجميع الدرجات، والذى سبق وتم عرضه على المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة"، بالإضافة أيضًا للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة ممن استوفت الشروط.. وناقش المجتمعون ما قامت به الشركة القابضة من إصدار قرارات بالمساواة بين المؤقتين والدائمين، وصدور قرارات من بعض الشركات التابعة بضم مدة الخدمة العسكرية وغيرها للمؤقتين، وصدور قرارات لتعديل درجاتهم الوظيفية أسوة بالدائمين.

النقابة العامة للمرافق هشام فؤاد الاتحاد الدولي للخدمات اللجان النقابية مواقع العمل الجمهورية الجديدة

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