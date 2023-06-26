"العلاقات السامة".. الأنبا عمانوئيل يترأس المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الإعدادية بالغردقة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الإعدادية، وذلك بمدينة الغردقة.

وقام الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، بالإشراف على فعاليات المؤتمر، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأعضاء اللجنة المنظمة.

دار المؤتمر حول "العلاقات السامة"، وذلك تحت شعار "Toxic"، انطلاقًا من الآية القائلة: "بل كُنتُ معَه كامِلًا، ومِنَ الإِثْمِ صُنْتُ نَفْسي"، بحضور مائة وثمانين مخدومًا، وسبعة وثلاثين خادمًا وخادمة.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: الفقرات الروحية، الجوانب التعليمية، اللقاءات التكوينية حول "الشخصية السامة"، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الإعدادية، شهدت أيضًا بعض الجولات التثقيفية، والترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.