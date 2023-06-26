الكندوز يبدأ من 240 في منافذ الحكومة.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق، حيث تبدأ أسعار اللحوم الكندوز البلدي من 240 جنيها حسب القطعية في منافذ وشوادر الحكومة. كما يتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 و 350 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240-350 جنيها.

وتتراوح أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و 280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك بين 240 و 280 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و 280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 230 و 280 جنيها للكيلو.

أما عن أسعار اللحوم المستوردة، فقد سجل اللحم البرازيلي ما بين 160 و 190 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.