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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: تكريك النهر أمام مآخذ محطات مياه بنى سويف وخطة لتطوير واجهات نهر النيل

تطوير واجهات نهر
تطوير واجهات نهر النيل

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أعمال إزالة موسعة للتعديات ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، إضافة إلى أعمال تكريك النيل والترع والمصارف لإمرار الاحتياجات المائية والسفن وتوفير المياه اللازمة لمحطات مياه الشرب.

وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى طرح عمليات تكريك لمجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة، حيث تم البت الفني للعملية وجاري استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات.

إزالة التعديات على ضفاف 1500 كيلو متر من النيل 

كما أكد الدكتور هانى سويلم،الاثنين، أن أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل تواصل بصفة يومية مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر  بالمحافظات.

تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر

تطوير واجهات نهر النيل 

من جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات .

خطة متكاملة لتطوير واجهات نهر النيل

كذلك، وفى إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر ، يتم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

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وزير الرى: خطة لحماية جوانب النيل من النحر.. ومواجهة حاسمة للتعديات

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كما يتم تنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداده في جميع محافظات مصر المطلة عليه.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

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