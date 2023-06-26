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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أزمة في نقابة محامي جنوب القاهرة بسبب بدلات النقيب الفرعي

حسن أمين نقيب جنوب
حسن أمين نقيب جنوب القاهرة

تشهد نقابة المحامين بجنوب القاهرة أزمة واتهامات للنقيب الفرعي حسن أمين، بشأن حصوله على بدلات انتقالاته من أموال النقابة الفرعية.

وتقدم المحامي عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة، بخطاب إلى النقيب الفرعي، أشار فيه إلى انتقاله إلى أكثر من محافظة (اسكندرية ومطروح والمنيا)/ لحل مشاكل المحامين خارج نقابة جنوب القاهرة، مع تقاضيه مبالغ في سبيل ذلك كبدل انتقال.

وأشار: متعارف ان هذا العمل عمل خدمي تطوعي دون مقابل، ونرفض أي اموال انتقال خاصة بهذه الانتقالات في ظل أن هذه الأموال الأحق بها هم أرامل وايتام المحامين.

واختتم: نلتمس منكم مراعاة وجه الله الكريم حيث اننا جميعا رقباء علي المال العام ونرفض هذه الانتقالات .

من جهته تقدم المحامي محمد مصطفى عثمان، أمين صندوق مساعد بنقابة محامي جنوب القاهرة، بخطاب إلى النقيب العام للمحامين، أشار فيه: نظرا لعدم تمكيني من الاطلاع على الإيرادات والمصروفات في نقابة جنوب القاهرة الفرعية، وذلك من بداية الدورة الحالية حتى تاريخه - من قبل أمين صندوق نقابة جنوب القاهرة ونقيب جنوب القاهرة، حيث انني أمين صندوق مساعد نقابة محامين جنوب القاهرة، مما أدى الى عدم وجود شفافية في النظام المالية بنقابة جنوب القاهرة، لذلك ألتمس تعيين مراقب مالي ومحاسبي لنقابة جنوب القاهرة من قبل النقاب العامة.

على جانب آخر، كلف النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، الإدارة المالية للنقابة، بإعداد بيان تفصيلي حول ما تم صرفه للنقابات الفرعية، خلال الأعوام ٢٠١٨ حتى العام الجاري ٢٠٢٣، وكذا إعداد ميزانيات النقابة في الأعوام الخمسة الأخيرة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

نقابة المحامين جنوب القاهرة حسن أمين النقابة الفرعية عمرو الخشاب نقابة جنوب القاهرة النقيب العام ,نقابة المحامين

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