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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه دهسا على الطريق الأوسطى بالبدرشين

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهسا على الأوسطي عقب تسليم جثمانه لذويه.

وكان تمكن رجال مباحث البدرشين من القبض على سائق تسبب في مصرع شخص دهسا أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم.

ولقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

كانت البداية عندما تمكن رجال مباحث البدرشين من القبض على سائق تسبب في مصرع شخص دهسا أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم.

ولقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص ما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اجهزة اصطدام اصطدام سيارة ارتكاب أجهزة الأم أعلى الطريق الأوسطي اصطدمت الـ

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