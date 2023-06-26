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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق تسبب فى مصرع شخص دهسا على الطريق الأوسطى بالبدرشين

متهم
متهم

تمكن رجال مباحث البدرشين من القبض علأ سائق تسبب في مصرع شخص دهسا أعلى الطريق الاوسطي بدائرة القسم.

ولقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الأوسطى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

500 جنية أجر أجهزة الأم أجهزة الأمنية ائت اتخاذ كافة الإجراءات أدم إسعاف

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