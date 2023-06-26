ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع اقتراب ميعاد عيد الأضحى يحرص محبين وعشاق كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في مواعيدها الصحيحة.

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة

 وتقتصر المباريات ببطولة واحدة ومباراة واحدة نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في كافة الدوريات الكبرى الأوروبية وفي أغلب الدوريات العربية.

 

ونبدأ حديثنا عن جميع مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 بمباراة فريق سيراميكا كليوباترا ضد فريق الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس الرابطة المصرية، والتي سوف يتأهل الفائز منها لمواجهة المصري البورسعيدي بالنهائي على لقب البطولة.

 

وتتواصل متعة وإثارة الكرة في مساء اليوم الإثنين الكثير من المباريات المرتقبة (محليًا وعالميًا).

 

وتُقام مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين، بجانب مباريات “بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية” ومباريات بالدوري التونسي.

 

وفي هذا التقرير تستعرض “الدستور” مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العالمية والمباريات الودية وأيضا ما هي القنوات الناقلة للمباريات.

 

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

موعد مباراة كأس رابطة الأندية - نصف النهائي اليوم الاثنين

فريق سيراميكا كليوباترا - فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة  20:30 بين منتخب مصر والسعودية على قناة  OnTime Sports 1

 

مباريات اليوم الإثنين في كأس آسيا للناشئين

اليابان × أستراليا في تمام الساعة  (13:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC، AD Sports AFC

السعودية × أوزباكستان  في تمام الساعة  (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC على قناة، AD Sports AFC، SSC1 HD

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر

بعد تمسك الوكرة بالكشف الطبي.. حمدي فتحي يغادر لقطر عقب مباراة منتخب السويس

مباريات اليوم الإثنين في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

المكسيك × الهندوراس في تمام الساعة (3:00 مصر والسعودية) - على قناة الكأس الرياضية 2

مباريات اليوم الاثنين في الدوري التونسي

الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري في تمام الساعة  (18:30 مصر والسعودية) - على قناة الكأس الرياضية 2

ومن الجدير بالذكر أن حرص بعض نجوم الإسماعيلي القدامى بالتواجد في مران الفريق الأحد من أجل مؤازرة الدراويش قبل المواجهة المهمة مع فريق أسوان في المباراة المقرر لها اليوم الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين في بطولة الدورى.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين مباريات والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بعد تمرد فاجنر.. "مكافأة خاصة" لإعلاميى روسيا

تعليق وصول الطائرات إلى واشنطن بسبب "إصلاحات"

300 رحلة طيران داخلية إلى مدن الجذب السياحى المصرية خلال أجازة الأضحى

بملابس بكار ورشيدة.. الألمانى "نويل روبرتسون" يجذب أنظار العالم للنوبة

بينها أمسية للقراءات الشعرية والسردية بورشة الزيتون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى