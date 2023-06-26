جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة

مع اقتراب ميعاد عيد الأضحى يحرص محبين وعشاق كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة

وتقتصر المباريات ببطولة واحدة ومباراة واحدة نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في كافة الدوريات الكبرى الأوروبية وفي أغلب الدوريات العربية.

ونبدأ حديثنا عن جميع مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 بمباراة فريق سيراميكا كليوباترا ضد فريق الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس الرابطة المصرية، والتي سوف يتأهل الفائز منها لمواجهة المصري البورسعيدي بالنهائي على لقب البطولة.

وتتواصل متعة وإثارة الكرة في مساء اليوم الإثنين الكثير من المباريات المرتقبة (محليًا وعالميًا).

وتُقام مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين، بجانب مباريات “بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية” ومباريات بالدوري التونسي.

وفي هذا التقرير تستعرض “الدستور” مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العالمية والمباريات الودية وأيضا ما هي القنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

موعد مباراة كأس رابطة الأندية - نصف النهائي اليوم الاثنين

فريق سيراميكا كليوباترا - فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة 20:30 بين منتخب مصر والسعودية على قناة OnTime Sports 1

مباريات اليوم الإثنين في كأس آسيا للناشئين

اليابان × أستراليا في تمام الساعة (13:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC، AD Sports AFC

السعودية × أوزباكستان في تمام الساعة (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC على قناة، AD Sports AFC، SSC1 HD

مباريات اليوم الإثنين في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

المكسيك × الهندوراس في تمام الساعة (3:00 مصر والسعودية) - على قناة الكأس الرياضية 2

مباريات اليوم الاثنين في الدوري التونسي

الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري في تمام الساعة (18:30 مصر والسعودية) - على قناة الكأس الرياضية 2

ومن الجدير بالذكر أن حرص بعض نجوم الإسماعيلي القدامى بالتواجد في مران الفريق الأحد من أجل مؤازرة الدراويش قبل المواجهة المهمة مع فريق أسوان في المباراة المقرر لها اليوم الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين في بطولة الدورى.