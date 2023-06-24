بعد تمسك الوكرة بالكشف الطبي.. حمدي فتحي يغادر لقطر عقب مباراة منتخب السويس

يغادر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى قطر من أجل أنهاء توقيعه للوكرة مساء غداً الأحد عقب مباراة منتخب السويس في دور الـ 32 لبطولة كأس مصرعلي ستاد القاهرة الدولي.

ويخضع حمدي فتحي لإجراءات الكشف الطبي في نادي الوكرة القطري تمهيدًا لانتقاله لصففوفه لمدة 3 مواسم قادمة تبدأ في الميركاتو الصيفي الجاري .

واشترط النادى القطري خضوع حمدي فتحي للكشف الطبي قبل إتمام التعاقد معه خاصة أن فترة الاعداد سوف تبدأ في أوائل شهر يوليو المقبل في أحد الدول الأوروبية .

من ناحية أخرى، يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة منتخب السويس المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأدى الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وواصل عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود في منافسات الدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.