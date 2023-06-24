ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر

الأهلي
الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي ومنتخب السويس في الثامنة والنصف مساء غدا الأحد، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

ويدير هشام الفلال المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، بينما سيكون محمود أبو السعود حكمًا رابعًا.

وكعادة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، تقام المباراة دون تواجد تقنية الفيديو.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

مباراة الاهلى ومنتخب السويس اتحاد الكرة كاس مصر حكم مباراة الأهلي ومنتخب السويس الاهلى هشام الفلال

الأكثر قراءة

هل تمرد "فاجنر" تمثيلية وخداع روسي؟.. عبدالحليم قنديل يوضح

أحمد موسى يكشف تداعيات انقلاب مُؤسس فاجنر.. وهل لأمريكا علاقة بما حدث؟

أستاذ علوم سياسية بموسكو تكشف أسباب تمرد "فاجنر" على المؤسسة العسكرية الروسية

خبير صناعة الذهب يوضح سبب تراجع أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي - زراعي - تجاري.. من هنا

حسين الشحات.. كيف تفاعل الجمهور مع تجديد عقد لاعب الأهلي؟ (بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية