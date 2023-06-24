اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي ومنتخب السويس في الثامنة والنصف مساء غدا الأحد، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

ويدير هشام الفلال المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ووليد حميد، بينما سيكون محمود أبو السعود حكمًا رابعًا.

وكعادة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، تقام المباراة دون تواجد تقنية الفيديو.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.