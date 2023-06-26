"فرح طفل" و"التصدي للشائعات" مبادرات لـ"رياضة الإسكندرية" في عيد الأضحى

اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مع الفرق الشبابية لوحدة "تصدوا معنا" وشباب "برلمان الشباب"، وذلك لبحث خطة عمل وحدة تصدوا معنا وشباب البرلمان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حملات للتصدي للشائعات

وـوضحت وكيل شباب ورياضة الإسكندرية، في بيان، اليوم الإثنين، أن خطة العمل تتضمن تنظيم أعضاء الفريق حملات للتصدي للشائعات خلال عيد الاضحى المبارك وذلك من خلال تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة والمميزة وتشكيلة برامج والعاب ترفيهية وثقافية لتوعية الجمهور؛ بهدف تعريف الاطفال وأعضاء مراكز الشباب بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها و التفرقة بين الخبر الصحيح و الإشاعة، وذلك في مراكز شباب الانفوشي، سموحة، الحرمين.

وأشادت الدكتوره صفاء الشريف، بالدور المهم الذي لوحدة تصدوا معنا، في العمل على نشر ثقافة الامن القومي والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع، تنمية روح الولاء والانتماء للنشء والشباب، والتعريف بأهمية البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

مبادرة فرح طفل بجميع انحاء الإسكندرية

وفي سياق متصل أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة "فرح طفل" والتي ينفذها أعضاء برلمان الشباب و تجوب جميع مناطق الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن هذه المبادرة تهدف إلي ادخال البهجة والسرور علي الاطفال في عيد الاضحي المبارك، وذلك من خلال تفعيل دور أعضاء برلمان الشباب بالإسكندرية.

وأضافت أن المبادرة تتضمن اشتراك أعضاء برلمان الشباب في الاحتفال بعيد الاضحي المبارك مع الأطفال في مناطق الجمرك و المنتزة، برج العرب ، العامرية وتوزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم، موجهة بتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرة لتشمل جميع الأطفال في أنحاء الإسكندرية.

يأتي ذلك ‏في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالعمل على تفعيل دور برلمان الشباب إدماجهم في المجتمع.

شباب مبادرات الإسكندرية

شباب مبادرات الإسكندرية