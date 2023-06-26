ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز أستاذ بكلية الحاسبات بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة تتويجاً لجهوده

الدكتور أحمد فاروق
الدكتور أحمد فاروق متولي سالم

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة، في مجال العلوم الهندسية ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022 والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي.
 

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور احمد فاروق مؤكداً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين المتميزين، والعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية الدولية وتطوير قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم.


وقدم الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة التهنئة للدكتور احمد عبدالقادر، مؤكداً دعم رئيس الجامعة  للبحث العلمى للأساتذة والباحثين في كل وقت.
 

وابدى الدكتور احمد فاروق عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية، مشيراً الي أنها تتويجاً لجهود مستمرة في مجال البحث العلمي حيث نشر حوالي 80 ورقة بحثية في مجلات عالية التأثير وشغل موقع المحرر الاكاديمي في العديد من المجلات العلمية وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية 2019 .
 

وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وميدالية العالم IAAM للعام 222 بالسويد، والعديد من الإسهامات في نظريات المعلومات الكمومية والتعلم الآلي والتشفير.

 

واكد الدكتور احمد فاروق، أن جامعة جنوب الوادي لم تدخر جهدًا في دعمه مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة وعمداء الكليات علي دعمهم الدائم، مشيرًا الي أن فوزة بالجائزة هوا تكليل لجهود سنوات من البحث والدراسة والسعي نحو النجاح الذي جعلة هدفًا له.

 

من جانبه أشاد الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجهود الباحث وفوزه بهذه الجائزه ،لافتًا الي دور جامعة جنوب الوادي وقياداتها في دعم الاساتذة وتقديم كافة المساعدات اللازمة لأبحاثهم، وتذليل العقبات لهم في كل وقت للارتقاء بالمستوي العلمي والمعرفي للاساتذة والدارسين.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدولة التشجيعية المؤسسات البحثية الدولية أيمن عاشور وزير التعليم العالي جائزة الدولة التشجيعية رئيس جامعة جنوب الوادي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: لا نريد سيف فاروق جعفر فى الزمالك بعد اليوم

يوسف القعيد لـ"الشاهد": الإخوان ضد الثقافة لأنها إبداع إنسانى

ماكرون: الأحداث الأخيرة فى روسيا تظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسى

يوسف القعيد لـ"الشاهد": تعيين الوزير الإخواني تحدي رفضه جموع المثقفين

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

جهاز العاشر من رمضان: بيع كهنة ورواكد بـ16 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى