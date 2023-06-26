فوز أستاذ بكلية الحاسبات بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة تتويجاً لجهوده

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة، في مجال العلوم الهندسية ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022 والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي.



ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور احمد فاروق مؤكداً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين المتميزين، والعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية الدولية وتطوير قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم.



وقدم الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة التهنئة للدكتور احمد عبدالقادر، مؤكداً دعم رئيس الجامعة للبحث العلمى للأساتذة والباحثين في كل وقت.



وابدى الدكتور احمد فاروق عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية، مشيراً الي أنها تتويجاً لجهود مستمرة في مجال البحث العلمي حيث نشر حوالي 80 ورقة بحثية في مجلات عالية التأثير وشغل موقع المحرر الاكاديمي في العديد من المجلات العلمية وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية 2019 .



وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وميدالية العالم IAAM للعام 222 بالسويد، والعديد من الإسهامات في نظريات المعلومات الكمومية والتعلم الآلي والتشفير.

واكد الدكتور احمد فاروق، أن جامعة جنوب الوادي لم تدخر جهدًا في دعمه مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة وعمداء الكليات علي دعمهم الدائم، مشيرًا الي أن فوزة بالجائزة هوا تكليل لجهود سنوات من البحث والدراسة والسعي نحو النجاح الذي جعلة هدفًا له.

من جانبه أشاد الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجهود الباحث وفوزه بهذه الجائزه ،لافتًا الي دور جامعة جنوب الوادي وقياداتها في دعم الاساتذة وتقديم كافة المساعدات اللازمة لأبحاثهم، وتذليل العقبات لهم في كل وقت للارتقاء بالمستوي العلمي والمعرفي للاساتذة والدارسين.