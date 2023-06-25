مدرب منتخب السويس: كنت أرغب في استدراج الأهلي لركلات الترجيح

أثنى ميمي فريد، المدير الفني لمنتخب السويس، على أداء لاعبيه عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وخسر منتخب السويس أمام الأهلي بهدف سجله حسين الشحات ليتأهل المارد الأحمر إلى دور الـ16.

وقال ميمي فريد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أوجّه الشكر إلى اللاعبين الذين استوعبوا ونفذوا التعليمات وكان لديهم تركيزًا شديدًا ورغبة في تحقيق المفاجأة بعد متابعتهم مباريات الأهلي الأخيرة".

وأضاف: "اللاعبون قاتلوا بشكل غير طبيعي وكنت أخشى ألا نتحمل الضغط في العشر دقائق الأخيرة وهذا ما حدث، لكن اللاعبون كانوا رجالاً".

وتابع: "نتابع الأهلي ونعرف جيدًا تحركات خط الوسط ونعلم مسألة دخول حمدي فتحي باستمرار في العمق".

وأتم: "كنت أرغب في استدراج الأهلي لركلات الترجيح لكن كنت أخشى هبوط اللياقة البدنية للاعبين في الدقائق الأخيرة وهذا ما حدث بالفعل بتفوق أجنحة الأهلي".