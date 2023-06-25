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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد: عاتبت محمد حسنين هيكل على مقابلة محمد مرسي

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه عاتب الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل على مقابلة المعزول محمد مرسي.

وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هيكل قال لي إن هناك اعتبارات كثيرة لهذا اللقاء، وأن الاستماع وتوصيل رسالة إليه أمر شديد الأهمية لكن أن كنت مختلفًا معه في هذا الأمر".

يوسف القعيد: هيكل وقف مع ثورة 30 يونيو بشكل مطلق

وأكد القعيد أن الراحل محمد حسنين هيكل وقف مع ثورة 30 يونيو بشكل مطلق من اللحظة الأولى، ولم يتردد لحظة أو يسأل إلى أين ستصل تلك الثورة.

وتابع: "عينه دائمًا كانت على القوات المسلحة، حيث كان يراها رمانة الميزان في الواقع المصري منذ فجر التاريخ وحتى اللحظة".

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