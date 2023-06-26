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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب ثانوى عن «حياة كريمة»: نصائح الفريق الميدانى أضاءت طريقى

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدعم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من خلال تقديم النصائح التي ترتب لهم الوقت في المذاكرة ومتابعة دروسهم، ولقى ذلك إستحسان الكثرين من الطلاب وبدأوا  في تنفيذ تلك النصائح في حياتهم التعليمية، كما قامت المبادرة بتوفير الملازم التعليمية والأدوات لجميع الطلاب.

«عبدالرحمن هشام»، طالب في مدرسة المصرية للغات بمحافظة القليوبية، في الصف الثالث الثانوي، عاني كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ بسبب عدم قدرته في تنظيم وقته ما بين المذاكرة وحضور الدروس، الأمر الذي جعله يشعر باليأس ولم يستطع المذاكرة، وأثناء سيره في إحدى شوارع القرية تفاجأ بشباب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يقدمون نصائح للطلاب والطالبات، إلى جانب توفير الأدوات والملازم التعليمية التي تفيدهم في الدراسة.

وقال «عبد الرحمن»لـ«الدستور»، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قدمت له نصائح كثيرة تخص كيفية تنظيم الوقت، وتضمنت عدم السهر ومنع الزيارات العائلية، إلى جانب توفير الملازم التعليمية، وذكر أنه أستفاد كثيرًا منهم وبدأ بتنفيد نصائحهم.

 وأوضح أن المبادرة قدمت الكثير من الخدمات لسكان القرية، ومنها ترميم المنازل المتهالكة، وتطوير منظومة الصرف الصحي، و إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات.

وأكد أنه قرر أن يتطوع للعمل في «حياة كريمة» بمجرد انتهاء مرحلة الثانوية العامة؛ لأنه يريد المشاركة في بناء مصر، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات الأساسية لسكان القرية وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، إلى جانب مساعدتهم للطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على  تلك المبادرة التي وفرت الكثير لسكان القرية، ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

حياة كريمه طلاب التعليمية النصائح المذاكرة دروسهم

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