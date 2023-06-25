ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نسرين البغدادي: يجب توسيع مفهوم العنف حتى يشمل الإيذاء البدني والنفسي

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن العنف الأسري يشمل العنف ضد المرأة والرجل وضد الأطفال وضد الكبار، والحوار الوطني اتفق على ضرورة التوعية بمخاطر الأمراض النفسية لأن العنف في الأساس اضطراب نفسي، واللجوء للمختص ليس وصمة. 

وأضافت خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المؤسسات التي تساهم في مكافحة العنف الأسري، من المدرسة للأندية والإعلام، إضافة لتنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج، لأن اغلب حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى نتيجة عدم وجود لغة ود بين الزوجين. 

الإيذاء النفسي لا يقل ضررًا عن الجسدي

وشددت على ضرورة توسيع مفهوم العنف حتى يشمل الإيذاء البدني والإيذاء النفسي، حتى يخرج القانون الجديد الخاص بالعنف شاملا كل الأشكال، لأن الإيذاء النفسي لا يقل ضررا عن الإيذاء الجسدي.

نسرين البغدادي العنف الأسري الإيذاء البدني الإيذاء النفسي الأمراض النفسية

مواد متعلقة

الحوار الوطنى.. مقرر مساعد لجنة التماسك المجتمعى تكشف أهم توصيات جلسة "العنف الأسرى"

محمد هانى: الزواج المبكر والإدمان وتدخل الأهل من أسباب العنف الأسرى

أحمد ناجي قمحة لـ"صالون التنسيقية": العنف الأسري يسبب تهديدًا للأمن القومي المصري

برلمانية خلال مناظرة "التنسيقية": العنف الأسري غير قاصر على المرأة

برلمانية لـ" الدستور": غياب الوازع الديني أهم أسباب تفاقم ظاهرة العنف الأسري

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

شكاوى من امتحان "الكيمياء".. الباز: "احذروا الضغط على وزارة التربية والتعليم"

مباحث الساحل تنجح فى ضبط المتهمين بسرقة مسكن صحفى

قرار بوقف فيلم "سنة أولى خطف".. والمهن التمثيلية: "خالف اللوائح"

بطول 170 كيلو.. أحمد موسى: “نهر الدلتا الصناعى الأكبر فى العالم”

رغم الانتقادات.. "الباز" يطالب دار الإفتاء بإعادة صورة الخروف بالنظارة الشمسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى