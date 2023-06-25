بعد تصريحات أمير كرارة.. الباز: "بيتعاملوا مع الفن كوظيفة"

أعرب الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تعجبه من تصريحات الفنان أمير كرارة، التي أكد خلالها، أنه لا يسمع موسيقى ولا يدخل السينما ولا يشاهد الأفلام.

وقال “الباز”، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "عندنا مشكلة مع الفنانين، لا أشعر أن لدينا فنانين مثقفين، على عكس فنانين زمان، أما الآن بيتعاملوا مع الفن كوظيفة".

وأردف: "في العموم عندنا فنانين غير مثقفين، وينعكس ذلك على أعمالهم تكون أحيانا سطحية، بينما وعي الفنانين وثقافتهم تحميهم، في اختيار الكلمات".

وتابع: "ما قاله أمير كرارة يفتح قضية كبيرة هل الفنانين مثقفين ويقرأون، ويطلعون، أم مجرد مشخصاتية يؤدون الأدوار المكتوبة على الورق؟".