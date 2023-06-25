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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى ببورسعيد

الشيخ جمال عواد
الشيخ جمال عواد

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، استعدادات المديرية لعيد الأضحي المبارك، وتجهيز أماكن صلاة العيد.

 

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن هناك 11 ساحة تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحي، وهى: ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، والمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة المعمورة بطرح البحر، وساحة السيدة زينب ببنك الإسكان، وساحة التوحيد بحي الزهور، وساحة الرزاق بالزهور، وساحة مسجد الحسين بحي المناخ، وساحة دارالسلام بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد حمدي تمام علي الشاطئ بمنطقة قشلاق السواحل، وساحة الشبان المسلمين.


وأعلن وكيل وزارة أوقاف بورسعيد كذلك إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، مع توفير مصليات العيد للسيدات، سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، وتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات، بجانب تكليف إمام للصلاة وآخر بديل في حالة حدوت أي ظرف طارئ.

صكوك الأضاحي

وفي شأن آخر أعلن الشيخ جمال عواد استمرار قبول صكوك الأضاحي، وذلك حتي رابع أيام العيد، مع مراعاة الذبح في موعده الشرعي، ويتم توزيع اللحوم علي الأسر الأولي بالرعاية بواسطة التضامن الاجتماعي.

استعدادات الأضحي المبارك الأوقاف الاستعانة الشبان المسلمين

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