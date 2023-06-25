كأس مصر.. تشكيل منتخب السويس فى مواجهة الأهلى اليوم

أعلن ميمي فريد، المدير الفني لمنتخب السويس، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي مساء اليوم الأحد، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي منتخب السويس مع الأهلي مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكأس.

ويأمل منتخب السويس في تحقيق كبرى مفاجآت بطولة كأس مصر، وإقصاء الأهلي من البطولة.

وجاء تشكيل منتخب السويس أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود كوكو

خط الدفاع: محمود رفعت - أحمد حاتم - محمد جبل - أحمد هيكل

خط الوسط: محمد الضرف - كريم بدير - محمود قطب

خط الهجوم: أنس شندي - عمرو مصطفى - أحمد صالح