محافظ كفرالشيخ يضبط 6 حالات بناء على الأراضى الزراعية

أوقف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، موكبه أثناء توجهه لعدد من الجولات لمدينة بيلا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، منها تفقد طرق وافتتاح ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، وتفقد التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا المركزي، الأعمال الجارية، لتطوير مسجد أبوغنام الأثري، الذي يعود إنشاؤه لـ700 سنة، ولاحظ محافظ كفرالشيخ، وجود عدد من حالات التعديات والبناء المخالف بالأراضي الزراعية بقريتي الشمارقة واسحاقه، التابعتين لمركز كفرالشيخ.



وقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية، وإزالة حالات التعدي، إضافة لمصادرة مواد البناء، والتحفظ على الخلطات المستخدمة في البناء المخالف، فضبط محافظ كفرالشيخ، 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها حالتان بعزبة الكوم وبعزبة الشرقي التابعتين للوحدة القروية باسحاقة، و4 حالات تابعة لقرية الشمارق، منها 3 حالات بعزبة وليم، وحالة بعزبة الشعراوي.





ووجه محافظ كفرالشيخ رسالة مشددة تجاه كل من يريد التعدي على الأراضي الزراعية، بأنه لا تهاون في أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، سواء خلال إجازة عيد الأضحى أو في أي وقت، محذرًا من ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.



كما وجه رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة والإصلاح، ورؤساء الجمعيات، بالمتابعة المستمرة طوال الـ24 ساعة من خلال نبطشيات، لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية، ويحمل كل المسئولين في حالة وجود تعدِ دون اتخاذهم كافة الاجراءات القانونية في المهد، بمنع وإزالة التعديات.

ومؤخرًا أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم عقود تقنين أملاك دولة علي عدد من المواطنين المستفيدين في مختلف ربوع المحافظة، حسب توجيهات الرئيس السيسي.