رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كارت الخدمات المتكاملة من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في توفير حياة كريمة لذوي الهمم الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش، وتتولى وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي مسئولية إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق الشروط المحددة مسبقًا .

ويستطيع الراغبون في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عنه إلكترونيًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي الخطوات الكاملة .

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة للاستعلام أو الضغط مباشرة على الرابط التالي : https://rdis.moss.gov.eg

ثم اضغط على استعلام طلبات ، أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لطالب خدمة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة ، واضغط على كلمة بحث .

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يجب على الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الخضوع إلى كشف طبي للتأكد من إصابته، وبعدها لابد من الدخول على موقع وزارة الصحة السابق وكتابة البيانات الأساسية، و يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين له لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وإذا تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

ويجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ويجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم ، ويتم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات.