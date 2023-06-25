«العبقرى» فى «أرض العباقرة» WELCOME PEP

لم تكن زيارة الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، مصر ورؤية آثارها ومعالمها التاريخية الفريدة، مجرد صدفة، بل كانت لتحقيق حلم عائلته بزيارة «أم الدنيا».

فحسب مصادر فى وزارة السياحة، تحدثت إلى «الدستور»، فإن زيارة «بيب» كان مخططًا لها منذ البداية، وتعد هدية خاصة منه لعائلته بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا رفقة فريقه «السيتى».

ووصل «عبقرى التدريب» مصر ظهر الجمعة الماضى، فى جولة سياحية خاصة تستغرق أسبوعًا، ويتجول خلالها فى المناطق الأثرية بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، وذلك بداية من زيارة أهرامات الجيزة وصولًا إلى مدينة أبوسمبل فى نهاية الزيارة.

ونظمت الهيئة العامة للتنشيط السياحى مأدبة غداء للمدرب الإسبانى فى أحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، وكان فى استقباله أحمد على، مدير عام المكاتب الخارجية فى الهيئة، وتم إهداؤه هدية تذكارية عبارة عن نسخة من قناع الملك توت عنخ آمون، الذى أبدى إعجابه الشديد به.

بعدها، انطلق «جوارديولا» إلى مدينة الأقصر، وفور وصوله زار معبد الكرنك، ثم توجه إلى مقر إقامته فى أحد الفنادق العائمة، وفى المساء، أقيم حفل عشاء خاص له فى معبد الأقصر.

وداخل المعبد جُهزت خيمة صغيرة تضم طاولة واحدة مكونة من ٥ مقاعد للمدرب الإسبانى وأسرته فقط، حتى يستمتعوا بمفردهم فى هذا المكان الساحر، من خلال عشاء «ملوكى» يليق بأهم مدرب كرة قدم فى العالم حاليًا، قبل أن يعود إلى الفندق استعدادًا لبدء اليوم الثانى من جولته، والذى خُصص لرحلة بـ«البالون الطائر».

وانطلقت رحلة خاصة لـ«البالون الطائر» على متنها المدرب الإسبانى وعائلته، صباح أمس، للاستمتاع بالجمال الخالص فى غرب الأقصر، بالتزامن مع خروج رحلات «البالون الطائر» الأخرى بصورة طبيعية، ما رسم أجواء من البهجة بين السائحين من حول العالم، خاصة مشجعى «السيتى».

ووصل المدرب الإسبانى وأفراد أسرته إلى مطار «البالون الطائر» بالبر الغربى فى السادسة صباح أمس، ومن هناك استقلوا «بالونًا» يسع ٨ أشخاص، فى رحلة خاصة بهم، حلقوا من خلالها فى السماء لمدة نصف ساعة، وبعدها انطلقوا فى رحلة إلى معبد الملكة حتشبسوت ووادى الملوك والملكات.

ثم انطلقت الأسرة فى رحلة نيلية باتجاه محافظة أسوان، على متن فندق عائم نيلى خاص، تم استئجاره لـ«بيب» وأسرته لمدة ٥ أيام فى نهر النيل، على أن تنتهى الزيارة بمعبد أبوسمبل.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى فى الأقصر وأسوان، إن «جوارديولا» وأسرته هم من وضعوا خريطة الأماكن السياحية والأثرية التى يزورونها فى الأقصر وأسوان، بما فيها البر الغربى، ووادى الملوك والملكات، ومقبرة توت عنخ آمون، ومعبد الملكة حتشبسوت.

وأضاف «عثمان»: «ما لفت نظر واهتمام الجميع كان ثقافة أسرة بيب جوارديولا وعشقهم للآثار المصرية، فقد ظهر الاهتمام الكبير للأسرة بالأقصر والآثار المصرية بشكل عام، وهذا فاجأ الجميع».

واختتم بقوله: «الزيارة مهمة جدًا، نظرًا للشهرة الكبيرة التى يتمتع بها المدرب الإسبانى وفريقه مانشستر سيتى فى كل أنحاء العالم، لذا فإنها ستسهم فى تنشيط الحركة السياحية، خاصة بين محبى هذا المدرب الكبير وفريقه».