ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية: قوات "فاجنر" جمدت أنشطتها فى روسيا مقابل عدم الملاحقة

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قالت نغم كابس، الإعلامية والمحللة في وكالة سبوتنيك الروسية، إن الاتفاق الذي توصل إليه قائد قوات فاجنر والسلطات الروسية، بوساطة رئيس بيلاروسيا، تعني تجميد أعمال مجموعته على الأراضي الروسية، مقابل عدم ملاحقتها.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر، سينتقل إلى بيلاروسيا مع قواته، أما القوات الحاملة للجنسية الروسية فقد سمح لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالبقاء مع الجيش الروسي إذا رغبت في ذلك. 

ولفتت إلى أن قائد قوات "فاجنر" سيواصل تقديم خدماته الأمنية مثل أي مؤسسة عسكرية خاصة، مُشيرة إلى أن أوروبا مليئة بالشركات المثيلة التي تقدم الخدمات العسكرية والقتالية مقابل المال، وهم يختلفون عن التنظيمات التي تجمع مرتزقة مثل كتائف باندرا، مردفة: "هؤلاء مثل داعش، أما فاجنر مؤسسة عسكرية خاصة تقدم خدماتها لأي دولة في العالم، ربما تتجه لبلاروسيا، وربما تتجه إلى إفريقيا لتقدم خدماتها لليبيا أو السودان".

وعن تأثير مغادرة فاجنر، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت إن الإعلام يصور وكأن فاجنر هي التي حققت الانتصارات في أوكرانيا، لكن الواقع أن الجيش الروسي هو من حقق الانتصارات في أوكرانيا وليس مجموعة فاجنر، منوهة إلى أن قوات فاجنر كان لها دور كبير في معركة باخموت فقط، أما المناطق الأخرى الروس هم من يدافعون عنها.

 

مواد متعلقة

الليلة.. يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل عتابه لـ"هيكل" بعد لقائه مرسى

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": المثقفون عادوا للفردية ولم يحافظوا على زخم 30 يونيو

أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا فى إقناع الشعب بأن الإخوان "مش بتوع ربنا"

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى حمل رقبته على كفه فى 30 يونيو

الكرملين: القضية الجنائية ضد قائد فاجنر ستسقط وسيذهب إلى بيلاروسيا

وزير المالية: العالم فى صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل (فيديو)

الباز: مشاهير العالم يأتون إلى مصر لتسجيل لحظات تاريخية (فيديو)

رئيس تنشيط السياحة عن زيارة جوارديولا لمعبد الكرنك: مصر دولة آمنة ومضيافة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

خبيرة مادة الكيمياء تكشف تفاصيل صعوبة الامتحان: "غير مباشر ويحتاج 4 ساعات"

"صلاح" يحسم موقفه.. أنظار نجوم الكرة العالمية تتجه نحو الدورى السعودى

أنامل ذهبية.. عم عيسى يحول الملح وجذوع أشجار الزيتون لمنتجات تزين المنازل

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

ترزى ينهى حياة مواطن فى مركز أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى