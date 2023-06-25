إعلامية: قوات "فاجنر" جمدت أنشطتها فى روسيا مقابل عدم الملاحقة

قالت نغم كابس، الإعلامية والمحللة في وكالة سبوتنيك الروسية، إن الاتفاق الذي توصل إليه قائد قوات فاجنر والسلطات الروسية، بوساطة رئيس بيلاروسيا، تعني تجميد أعمال مجموعته على الأراضي الروسية، مقابل عدم ملاحقتها.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر، سينتقل إلى بيلاروسيا مع قواته، أما القوات الحاملة للجنسية الروسية فقد سمح لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالبقاء مع الجيش الروسي إذا رغبت في ذلك.

ولفتت إلى أن قائد قوات "فاجنر" سيواصل تقديم خدماته الأمنية مثل أي مؤسسة عسكرية خاصة، مُشيرة إلى أن أوروبا مليئة بالشركات المثيلة التي تقدم الخدمات العسكرية والقتالية مقابل المال، وهم يختلفون عن التنظيمات التي تجمع مرتزقة مثل كتائف باندرا، مردفة: "هؤلاء مثل داعش، أما فاجنر مؤسسة عسكرية خاصة تقدم خدماتها لأي دولة في العالم، ربما تتجه لبلاروسيا، وربما تتجه إلى إفريقيا لتقدم خدماتها لليبيا أو السودان".

وعن تأثير مغادرة فاجنر، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت إن الإعلام يصور وكأن فاجنر هي التي حققت الانتصارات في أوكرانيا، لكن الواقع أن الجيش الروسي هو من حقق الانتصارات في أوكرانيا وليس مجموعة فاجنر، منوهة إلى أن قوات فاجنر كان لها دور كبير في معركة باخموت فقط، أما المناطق الأخرى الروس هم من يدافعون عنها.