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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الدقهلية: ضبط مخالفات متنوعة فى حملات مكبرة بنطاق المحافظة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة للرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.


ضمت الحملات مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وأحمد العيسوى ومحمد صالح ومجدى حموده وسامى إبراهيم وإيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية دكرنس واجا وبلقاس وأسفرت عن ضبط الآتى:  مخبز لتجميعه بطاقات تموينية ذكية ناحية دكرنس، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. 


وضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما، مخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى ناحية اجا.
 

وتم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة ناحيه بلقاس وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٠٠ كيلو لحين صدور قرار النيابة العامة.
 

كما تم تحرير ٥ محاضر لضبط سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها  ١٩٨٥ علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة،، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

 

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.

مديرية التموين الدقهلية حملات التفتيش الإجراءات القانونية

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