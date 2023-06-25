الجنايات تعاقب تاجر الشابو بالمشدد 6 سنوات فى دارالسلام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمًا يقضي بمعاقبة متهم لاتجاره بالحشيش والشابو والهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات، كما قضت الجنايات بتغريمه 100 ألف جنيه.

كان قد وردت معلومات لضباط المباحث بمركز دارالسلام تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب.

عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة على الفور أصدر رجال مباحث دارالسلام إذنًا من النيابة العامة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد 25 من أكياس الشابو و22 لفافة هيروين، وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.