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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب فى أحد الشوارع بنجع حمادى

جثة
جثة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، القبض على قاتلي شاب وإلقاء جثته في عزية الهيشة بنطاق مركز نجع حمادي، عقب إجراءا التحريات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، عقب إدلاء المتهمين بكافة الإعترافات.

كان ضباط مركز نجع حمادي التابعة لمديرية قنا، قد ورد إليهم بلاغ بالعثور على جثة شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع، في ظروف غامضة بالقرب من تروسيكل.

تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث، وتوصلت تحريات ضباط مباحث نجع حمادي، إلى كشف غموض الواقعة والتوصل إلى المتهمين وألقي القبض عليهما.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.

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