في صوم الرسل.. التقسيم الكامل لتلاميذ ورسل المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بفترة صوم الرسل التي تنتهي باحتفالات الكنيسة بذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس يوم ١٢ من شهر يوليو المقبل.

عادل ناروز، المتخصص في الدراسات الكتابية، قال في تصريح خاص إن البعض يظن خطئا أن رسل المسيح هم ١٢ فقط إلا أنهم أكثر من ذلك بكثير ولهم تقسيم كامل شرحها ناروز كاملة للدستور وجاءت كالآتي:

التلاميذ الأثني عشر

ويقع على رأس قائمة الرسل بشكل فعلى تلاميذ المسيح الأثني عشر الذين اختارهم السيد المسيح في سن الثلاثين بعد ليلة من الصلاة.

وهم سمعان الملقب بطرس وأخيه أندراوس ويعقوب بن زبدى وأخيه يوحنا الحبيب ويعقوب بن حلفي وأخيه يهوذا تداؤس ومتى وفيلبس وبرثلماوس وسمعان الغيور وتوما ويهوذا الاسخريوطي الذي خان المسيح وحل محله القديس متياس بعد ذلك.



الرسل السبعين

وأشار إلى أنه بعد كذلك اختار المسيح سبعين رسولا تم إرسالهم إلى العالم أجمع ولعل أبرزهم القديس مار مرقس الرسول الذي نشر المسيحية في مصر.

رسولان خارج ال٧٠ رسولا



هذا وتم اختيار رسولين بعد ذلك بشكل فردي أبرزهم القديس بولس الرسول الذي يسمى برسول الأمم وكتب ١٤ رسالة إلى العالم أجمع أبرزها رسائل إلى أهل غلاطية ورومية وافسس وكورنثوس وكولوسي وتلاميذه تيموثاوس وفليمون.

ال٥٠٠ أخ

وذكر الإنجيل إن المسيح ظهر ١١ مرة لتابعيه على مدار الأربعين يوما التالية للقيامة كان أحدها ل٥٠٠ اخ من المؤمنين والتابعين الأوائل للمسيح الذين كانوا يعتبرون خداما ورسلا له.



الشمامسة السبع

ويذكر الإنجيل كذلك أن الكنيسة الأولى اختارت ٧ من الشمامسة الذين كان لهم أدوار اجتماعية هامة في الكنيسة الأولى ولعل أبرزهم إسطفانوس والذي يعني اسمه التاج وكان محاورا جيدا أفحم اليهود بعلمه وحواراته فحنقوا عليه وأصدروا حكما بالرجم.